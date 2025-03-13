Выяснилась причина отказа богачей покупать замок Пугачевой

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева вместе с мужем и двумя детьми покинула Россию. Поначалу они жили в Израиле, однако с обострением палестино-израильского конфликта, когда Примадонне и ее близким пришлось даже прятаться в бомбоубежище, семейство приняло решение переехать. Так Алла оказалась на Кипре, где у нее и ее супруга есть элитная недвижимость. Однако и оттуда артистка вскоре уехала. Лето прошлого года она провела в Латвии, где климат более подходящий для нее. Впрочем, по последним данным, в настоящее время Пугачева и ее близкие все же живут на Кипре.

Меж тем замок Аллы в подмосковной деревне Грязь прозябает в одиночестве и ожидании нового владельца. Однако, по слухам, никто из толстосумов не собирается его приобретать. И стало известно, почему (деньги тут ни при чем). Светская львица, модель, певица Алена Кравец объяснила:

"А зачем им дом с такими метками покупать? Мы знаем прекрасно, к кому их причисляют. И купить такой объект - это же сразу удар по репутации. Еще будут причислять к финансированию кого-то. Хотя дом хороший, добротный, но никто не будет рисковать".

Алена убеждена, что и Алла Пугачева и ее молодой супруг юморист мечтают вернуться в Россию, потому что за границей они никому не нужны, передает "МК".

"Я думаю, что они жалеют о том, что уехали. Они гораздо больше потеряли, чем приобрели. Кому они там нужны? Алла всегда была артисткой с большой буквы. Ей нужна сцена", - заключила Кравец.