Украинские власти не станут отменять военное положение в случае договоренности с Россией о 30-дневном прекращении огня. Такое заявление сделал в пятницу, 14 марта, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В интервью газете La Repubblica украинский чиновник опроверг возможность президентских выборов на Украине в случае установления временного перемирия. Выбрать нового главу государства, по украинской Конституции, нельзя в период действия военного положения. Но отменять его пока Киев не планирует.

Как заявил Подоляк, "отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки", поскольку "ситуация непредсказуемая".

Украинский чиновник подчеркнул, что, несмотря на любые договоренности с Россией о прекращении огня, "мы должны сохранять способность продолжать сражаться".

Между тем высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал, что Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего президентства — прежние его сторонники вовсю готовятся к выборам нового президента Украины.

Американские журналисты полагают, что после позорного изгнания из Белого дома Зеленский стремится восстановить связи с Вашингтоном из страха потерять власть, понимая, что переживает один из самых "политически опасных" моментов.