В ночь на пятницу, 14 марта, киевский режим вновь попытался ударить по территории России беспилотниками, однако эти попытки были сорваны.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, система противовоздушной обороны перехватила и сбила 28 украинских БПЛА. В частности, четыре таких устройства были ликвидированы над территорией Московского региона.

Кроме того, 15 дронов сбили над территорией Брянской области, пять — над Белгородской областью, два — над Саратовской областью, по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Между тем появились данные о том, что украинские националисты обрабатывают свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, чтобы отравить дотрагивающихся до них россиян.

Министерство чрезвычайных ситуаций России предупредило, что нельзя пытаться сбивать дроны подручными средствами, а при падении беспилотника не следует подходить к нему и трогать его.