Куда пропала певица Маша Ржевская

Мария Ржевская пела во второй "Фабрике звезд". Продюсером проекта тогда был Максим Фадеев. Благодаря этому конкурсу на отечественной эстраде появилось много звезд: Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова, Пьер Нарцисс, Ираклий Пирцхалава. А вот та же Маша Ржевская, хоть и ярко блеснувшая на проекте, звездой так и не стала. Куда пропала привлекательная певица, в новом интервью рассказал Ираклий.

Он вспомнил, что на "Фабрике" они с Ржевской поссорились. Но в итоге это привело их к "невероятной" дружбе. Пирцхалава рассказал, что Маша живет в Сингапуре, однако хочет вернуться в Россию. Известно, что у нее есть дочь Елизавета. Скоро ей исполнится 19 лет.

"Я как-то случайно попал на концерт Полины Гагариной в одном из московских клубов. Я принес ей цветы, она была очень удивлена. Потом мы сидели и общались в гримерке. Лену Темникову случайно встретил несколько лет назад на Патриках. Крик был на весь ресторан от радости: "Пирцхалава!". Пьера Нарцисса мы, к сожалению, проводили в последний путь. Мне его очень не хватает", - рассказал Ираклий о "фабрикантах".

Певец признался, что очень благодарен продюсеру Максиму Фадееву. Потому что он научил его исполнять песни, пропуская их через сердце, передают "Страсти".