Лукашенко: Россия никогда не потеряет Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 14 марта, впервые выступает в верхней палате российского парламента — Совете Федерации. Белорусского лидера лично встретила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которой Лукашенко преподнес букет цветов.

Перед началом речи сенаторы стоя приветствовали Александра Лукашенко аплодисментами. На это политик отреагировал фразой "Спасибо, спасибо, спасибо, я еще ничего не сделал хорошего в этом зале, спасибо вам большое за этот аванс".

Обращаясь к собравшимся, Лукашенко заверил, что "Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа". Политик привел в пример "людей старшего возраста — они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва и Минск активно наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Он напомнил, что в рамках Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, обновлена военная доктрина.

Президенты России и Беларуси поддерживают не только рабочие, но и дружеские отношения. 19 января Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поздравил его с Крещением Господним. При этом, обменявшись поздравлениями, политики подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства.