Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника.

Ранее было официально подтверждено, что город Суджа в Курской области полностью освобожден. Также в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

Тогда сообщалось, что более 800 российских военных смогли прорваться в город Суджа, используя для этого пустую трубу газопровода. 12 марта стало известно, что пять населенных пунктов освобождены на курском направлении.

Группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, в настоящее время находится в полной изоляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко.

Меж тем зафиксированы многочисленные случаи отравления российских бойцов которые руками без перчаток трогали трофейные украинские беспилотники.