"Учусь заново дышать и строить новую реальность": SHAMAN выступил с заявлением

На днях певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в минувшие выходные раскрыл свои отношения с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Оказалось, что они встречаются. В доказательство своих чувств влюбленные поцеловались на сцене при полном стадионе зрителей.

Отметим, что в прошлом году один из самых патриотичных исполнителей на нашей эстраде оформил развод со второй супругой Еленой Мартыновой. Говорят, именно благодаря ее мудрым советам артист и добился всероссийской славы. Однако со временем их пути разошлись. Сам Ярослав признавался, что отношения сошли на нет, а их семья из-за большой занятости обоих просто потеряла смысл.

Кстати, об ушедшей любви SHAMAN написал песню "Бывшие", которую не так давно презентовал слушателям. О новой композиции он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Песня "БЫВШИЕ" появилась в один из самых трудных периодов моей жизни. В ней боль от расставания с когда-то любимым человеком. Не сгореть от таких ран и найти силы жить дальше мне всегда помогает музыка, в ней я раскрываюсь, учусь заново дышать и строить новую реальность. Надеюсь, все, кто пережил расставание или переживают его прямо сейчас, найдут в моей новой песне утешение", - выступил с заявлением Дронов.