В США рассказали о тайном ужесточении санкций против России

Американские власти скрытно ужесточают санкции против России, не объявляя об этом публично. Об этом в четверг, 13 марта, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, вашингтоская администрация "без лишней огласки" прекратила действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков.

Пресловутая лицензия разрешала ограниченные транзакции с некоторыми российскими банками, в том числе подсанкционными, в рамках расчетов за энергетические ресурсы. Срок действия документа закончился 12 марта, пролонгировать его Соединенные Штаты, по сведениям Bloomberg, не стали.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заверил, что Вашингтон без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это потребуется для продавливания мирного плана по Украине. Политик отметил, что США готовы без колебаний ужесточить рестрикции до максимального балла.

При этом тремя неделями ранее Бессент отмечал, что отмену антироссийских санкций нельзя исключать — это предполагает, прежде всего, "через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной".