Кремль раскрыл содержание встречи Путина и спецпосланника Трампа

Российский лидер Владимир Путин вечером четверга, 13 марта, принял специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, Владимир Путин выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для своего американского коллеги. В целом Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ.

В Москве и Вашингтоне есть понимание, что новый разговор президентов необходим, однако его параметры еще не определены, отметил Песков. Предполагается, что время разговора Путина и Трампа будет согласовано после доклада Уиткоффа президенту США.

Представитель Кремля подчеркнул, что "еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент (России Владимир Путин) солидаризирован с позицией господина Трампа", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что американские власти скрытно ужесточают санкции против России, не объявляя об этом публично. Это происходит, несмотря на постепенное восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой.

Между тем журналисты обратили внимание на то, что Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине. При этом он оценил роль ЮАР, Китая, Индии и Бразилии.