Жилой дом в центре Москвы отключили от газа из-за нарушений

С самого утра жители дома в Хоромном тупике в ожидании горячей воды, без которой они просидели несколько недель. Дом, построенный еще в 1929 году, не подключен к системе центрального отопления, в каждой квартире стоит газовая колонка.

От системы газоснабжения их отключили, когда пришли с проверкой сотрудники Мосгаза. Чуть ли не в каждой квартире были выявлены нарушения. Любое из них могло привести к утечке или даже взрыву.

"Эти нарушения возникли при эксплуатации газового оборудования и установке приборов самими жильцами. Заделан карман чистки дымохода, соединительные трубы, которые служат для продуктов сгорания от водонагревателя, и дымоход за подвесными потолками, отсутствует вентиляция", - объяснила Татьяна Киселева, заместитель главного инженера Мосгаза.

Еще одной проблемой являются вытяжки над плитой. Часто собственники самовольно перекрывают их ради воплощения дизайнерских идей. Но нарушается вентиляция воздуха, а в случае утечки газ не покидает помещение. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники Мосгаза и предпринимают кардинальные, но необходимые меры. И большинство людей, относятся к этому с пониманием. Хоть приходится и трубы перекладывать, и мебель иногда демонтировать, и даже стены когда-то снесенные восстанавливать.

Возвращение газоснабжения напрямую зависит от самих жителей. Ведь если один из собственников не устранил нарушения, пострадать могут сразу несколько квартир.

"Если есть возможность отключить одну квартиру в целях безопасности, мы обязательно отключим газовые приборы в этой квартире. Если есть нарушения по всему газовому стояку, мы отключим весь газовый стояк. Он отключает пять квартир", - добавила Киселева.

Для собственников, которые вообще отказываются пускать работников Мосгаза в свои квартиры, предусмотрены штрафы. Не так давно их значительно повысили.

"Такая ответственность для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Но в случае, если указанное нарушение создаст аварийную ситуацию или приведет к возможному ущербу или причинению вреда жизни и здоровью людей, то такая ответственность для граждан составит уже от 50 до 150 тысяч рублей", - рассказала Анастасия Савелова,заместитель генерального директора Мосгаза по правовым и корпоративным вопросам.

С начала этого года газовщики проверили уже 4,5 тысячи домов – это около 300 тысяч квартир. За три недели до назначенной даты специалисты уведомляют о запланированном визите управляющую компанию, а та, в свою очередь, должна проинформировать жильцов.