Выездные консультации Роспотребнадзора проходят в торговых центрах и МФЦ

Выездные консультации Роспотребнадзора проходят на этой неделе в крупных торговых центрах и МФЦ. Организовали их накануне Всемирного дня защиты прав потребителей - его отмечают 15 марта.

Специалисты рассказывают о том, что делать в случае покупки бракованных товаров на маркетплейсах, как вернуть деньги за некачественно оказанные онлайн-услуги. А также отвечают на другие вопросы потребителей.

Обратившиеся могут получить специальные буклеты - с советами, как правильно совершать покупки в интернете.