Московская неделя моды открылась в Манеже

В последние секунды перед выходом дизайнер поправляет необычный аксессуар - пушистую подушку. Коллекция Олеси Косоплеткиной вдохновлена зимним Байкалом - с его ослепительным льдом и пушистым снегом. И одновременно - космическим путешествием. Поэтому на моделях - обтягивающие комбинезоны и скафандры, которые сидят как вторая кожа.

Участники четвертой Московской недели моды превращают свои показы в шоу, интригуют и задают тренды. Здесь и мэтры, и новички. Свои работы покажут студенты и выпускники шести вузов. Эпатировала коллекция Московского художественно-промышленного института - наряды сочетают стиль Марии Антуанетты и современные тренды. А у дизайнера Игоря Андреева - каждое платье как арт-объект. Объемные платья и пышные юбки из пряжи, из переработанных вещей. Подиум декорирован резными наличниками - отсылка к сказкам и народным традициям. Один из необычных образов - с настоящей корягой.

В этот раз на участие подали более тысячи заявок. Свои коллекции представят кутюрье из Китая, Индонезии, Африки, Турции, Индии и Эфиопии. И впервые - бренды Армении и Таджикистана. Мусавенкоси из ЮАР до Москвы со своей коллекцией летел 17 часов. В его капсуле - только мужские образы.

Модельеры соревнуются в крое, текстурах, сочетании цветов. Но во всех коллекциях прослеживается общий тренд - на высокое качество одежды.

В первые дни Московской недели моды прошло уже около 20 показов. Зрители оценили оригинальность и внимание к деталям. А самое главное - свободу, которую дарят дизайнеры.

Помимо показов, еще около 80 марок представлены на дизайнерском маркете. Также в течение семи дней будут проходить встречи и заключаться договоры. Ведь одна из главных целей мероприятия – поддержать легкую промышленность.

"Я знаю, что сегодня принимают участие порядка 180 компаний. И, конечно, мне особо отрадно, что 108 из них - это московские компании. Они участвуют в разных форматах, в том числе в показах", - отметила Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Модные тренды столица будет задавать еще пять дней, показы завершатся 18 марта.