Ради спасения котенка пришлось разобрать перекрытия на чердаке старинной усадьбы

Частично разобрать перекрытия на чердаке старинной усадьбы пришлось спасателям, чтобы вытащить оттуда новорожденного котенка.

В здании располагается Московский союз художников, его сотрудники и вызвали Спасрезерв после того, как несколько дней слышали истошные вопли. Специалисты не сразу обнаружили точное место, а когда вскрыли доски и сняли утеплитель, извлекли на свет крохотного котёнка - еще слепого, но на редкость громкоголосого.

Чем кошке приглянулось именно это место, уже не узнать: произведя на свет чадо, мать тут же исчезла.