Пума Геркулес осваивает новый вольер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке показали, как пума по кличке Геркулес осваивает новый вольер.

Он уже активно выходит на променад - правда, в основном по ночам, что, впрочем, заложено природой. Хищник спокойно ест на улице из миски. Или же из рук зоолога. А еще играет с киперами, пытаясь лапой сбить добычу с палки.

Неделю назад Геркулеса изъяли у москвича, который несколько лет держал его в квартире в Кунцеве. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливает дикую кошку, даже не надев на нее намордник. Мужчину привлекли к административной ответственности, а пуму передали в столичный зоопарк.