Голубкина заранее прощала Миронову все измены

На днях Лариса Голубкина, прославившаяся благодаря фильму "Гусарская баллада", отметила круглую дату. Актрисе исполнилось 85 лет. У нее день рождения 9 марта, а у ее единственного мужа, актера Андрея Миронова, 7 марта. По словам режиссера Андрея Житинкина, она с него буквально пылинки сдувала. Говорят, Лариса Голубкина могла бы сыграть много ролей, однако свою карьеру "задвинула" ради Андрея Миронова, которому обеспечила не только надежный семейный тыл, но и актерское партнерство.

"Он выступал с концертами - она ездила с ним. Миронов брал на себя первое отделение, Голубкина во втором выступала с романсами. В финале исполняли песню дуэтом", - отметил Житинкин.

При этом не всегда Лариса Голубкина находилась рядом с мужем. Тогда до нее доходили слухи о якобы очередном увлечении Андрея Миронова новой партнершей по съемкам. Житинкин рассказал "Миру новостей":

"Прилетала к мужу, улучала момент и говорила ему: "Андрюша, я все знаю. Но ты, главное, не волнуйся, я тебе уже заранее все простила. Все понимаю". В самом деле, сложно играть любовь, если не испытываешь чувств к партнерше. Она улетала. А Андрей возвращался из своих романов домой. То есть Голубкина стала для него не только женой, но и духовно близким человеком".

После смерти Андрея Миронова Лариса Голубкина много играла в театре, выступала с сольными программами, гастролировала. В ее фильмографии не так много картин, но зрители помнят такие ее работы, помимо "Гусарской баллады", как "Дайте жалобную книгу" и "Трое в лодке, не считая собаки".