Песков назвал главное условие возвращения западных компаний в Россию

Российские власти не допустят, чтобы возможное возвращение на наш рынок зарубежного бизнеса помешало отечественным компаниям. Об этом в пятницу, 14 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик, мы "ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашими бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов".

Песков напомнил, что российские предприниматели "вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции". По этой причине именно отечественные компании "будут в полном приоритете, и мы будем всячески защищать их интересы", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. Это подтверждает рост макроэкономических показателей.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отмечал, что никого с распростертыми объятиями обратно наша страна не ждет — "право на прощение" придется заслужить, при этом на российский рынок будут пускать только те компании, в которых наша страна заинтересована сама.