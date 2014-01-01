В Одессе застрелили украинского националиста Демьяна Ганула* — организатора беспорядков у Дома профсоюзов в мае 2014 года и его поджога, в результате которого погибли 48 человек.

Как пишут украинские средства массовой информации со ссылкой на предоставленное полицией видео с камер наблюдения, некий мужчина произвел "контрольный" выстрел в голову Ганула* на глазах прохожих, которые молча наблюдали за происходящим.

Министерство внутренних дел Украины объявило, что расследованием этого преступления занимается "следственно-оперативная группа из лучших работников". Расследование находится под личным контролем главы украинского МВД.

Участница событий мая 2014 года в Одессе, активистка "Антимайдана" Ольга Игнатьева заявила РИА Новости, что "это сигнальчик всем, кто участвовал" в тех страшных событиях. Женщина, выжившая при поджоге и погроме, предупредила, что "справедливость восторжествует и будет идти дальше", украинские националисты, которые гибнут не только на фронте, "находят свою судьбу".

Российские власти не раз подчеркивали, что западные доноры киевского режима поддерживают, по сути, нацизм. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это позором европейских лидеров и предупредил, что срока давности у чудовищных преступлений украинских националистов нет.

В Кремле заявили, что признание ЕСПЧ вины украинских властей в гибели людей в Одессе в 2014 году, в том числе в Доме профсоюзов — это "очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла".

* лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов