Лера Кудрявцева покинула Россию

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в путешествие вместе с сестрой. Родственницы решили отдохнуть в ныне весьма популярном у отечественных знаменитостей месте - Дубае. Кудрявцева остановила свой выбор на отеле, который расположен на первой линии, на его территории есть спа-центр, рестораны и лаунж-бар.

"У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай", - сообщила о своем отъезде Лера Кудрявцева.

Как передает телеграм-канал "Звездач", за пять дней отдыха известная ведущая заплатила порядка 280 тысяч рублей.

Отметим, что Лера Кудрявцева очень близка со своими родственниками. Она регулярно проводит время не только с сестрой, но и с матерью. Ей 82 года. Несколько лет назад ее сразил инсульт. Тогда ведущая всерьез опасалась за жизнь родительницы. К счастью, ей удалось выжить, однако, как недавно рассказала Кудрявцева, одна рука отказала, несмотря на многочисленные реабилитации.