Лукашенко разоблачил США: Плана до сих пор нет

У Соединенных Штатов до сих пор нет никакого конкретного плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал в пятницу, 14 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как предположил белорусский лидер, со стороны Вашингтона пока "идет зондаж — там, там", причем "это похоже на Трампа и его ребят, которые еще с компасом ходят по планете".

Лукашенко предложил подождать и дать американцам возможность подумать, "где там чего можно предложить". Реагировать на то, что "утром одно заявление, вечером – другое, а в обед третье", он призвал спокойно.

При этом руководство России очень правильно поступает, рассматривая все предложения Вашингтона в контексте ситуации на Украине, считает политик. Он отметил, что сейчас "работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", сообщает РИА Новости.

Также президент Беларуси высказался в адрес предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который очень рассчитывал на сохранение американской поддержки: Я предупреждал этого пацана, что поменяется администрация в США, и где ты будешь?".

Ранее Александр Лукашенко высказался о предложенном США 30-дневном перемирии на Украине. По мнению политика, Киев, скорее всего, в ближайшие дни передумает и откажется от прекращения огня.

Предупреждал президент Беларуси и о возможном подвохе со стороны Соединенных Штатов. Он допустил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".