Концерт Валерия Меладзе перерос в драку

В Сети распространилась информация, будто на концерте Валерия Меладзе в Эстонии подрались две женщины. Сообщается, будто одна из фанаток, которая специально приобрела билеты на сидячие места, не оценила танцы девушки рядом, передает телеграм-канал "Алена, блин". В итоге дамы вцепились друг другу в волосы.

Отметим, что в России популярный артист пока концертов не дает. Валерий отказывается даже от корпоративов в нашей стране. За выступление Меладзе отдельные клиенты готовы платить до 20 миллионов рублей, но артист все ссылается на "сумасшедший график", который не позволяет брать частные заказы. Поговаривают, что исполнитель просто побаивается снова нарваться на волну критики в Сети.

Кстати, несмотря на то, что певец вместе с супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, и детьми живет в Европе, в Москве он бывает весьма часто. Обычно он приезжает по делам или встретиться с родственниками.