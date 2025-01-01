Лукашенко объяснил задержку с поставками "Орешника"

В скором времени на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник". Это подтвердил в пятницу, 14 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отметил политик, "мы с президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество", для этого создана региональная группировка войск Беларуси и России, а также сформирована единая региональная система противовоздушной обороны.

Пока Москва не передавала Минску "Орешник", так как в Беларуси все еще "изготавливаются некоторые составляющие" для этого комплекса. К концу 2025 года планируется завершить изготовление пусковых установок, после чего будут определены места их размещения, цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Беларусь прописала в своей военной доктрине оказание военной помощи дружественным государствам. В документе уточняется, что такая помощь может быть оказана "в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

При этом Лукашенко заявил, что "нас пытаются с Путиным запугать, что Беларусь вступит в войну и прочее", причем "это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу". Однако белорусский лидер подчеркнул, что это "ложь полная".