"Мы так не договаривались": Матвиенко не понравились слова Лукашенко

Сегодня, 14 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые выступил в верхней палате российского парламента — Совете Федерации. Белорусского лидера лично встретила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которой тот преподнес букет цветов.

Она, в свою очередь, назвала его выступление блистательным, отметив, что вместе наши страны все преодолеют, "мы на правильной стороне истории и правда за нами". В ответ Лукашенко поблагодарил за теплые слова и призвал "не отступать", сообщает РИА Новости.

"Только вперед. От вас многое зависит не только в России. Только вперед. Мы уходящие люди, мы передаем молодежи..." - произнес Александр Лукашенко.

Однако его слова не понравились Валентине Матвиенко. Она высказала белорусскому лидеру:

"Так, Александр Григорьевич, мы так не договаривались. Вы на пять лет моложе меня, и у вас еще большой будет государственный путь. Не будем это обсуждать".

Лукашенко сконфузился и попытался оправдаться, перейдя на "ты":

"Я не подчеркиваю моложе. Поставить меня и тебя рядом..."

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва и Минск активно наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности. Он напомнил, что в рамках Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, обновлена военная доктрина.