В США на высоком уровне заговорили о химтрейлах: почему в них верят

В потоке заявлений, которыми засыпал страну и мир президент США, есть и те, которые вроде бы прошли относительно незамеченными, хотя если к ним прислушаться, становится понятно, что Трамп, располагая некой информацией, считает нужным привлечь к ней внимание. И не просто так. Ну вот, например, Дональд Трамп предполагает, что рост заболеваемости аутизмом среди детей может быть связан с распылением правительством США чего-то в воздухе. Чего-то - это он о химтрейлах. Что это такое и почему это считается крайне опасным?

Смотрят, обсуждают, боятся и искренне не понимают почему, например, над Барселоной и Берлином небо вдруг стало полосатым. Кто буквально исчертил воздушное пространство над Новой Зеландией? Откуда в Словакии такие облака?

Наука вроде как всё объяснила еще в 1915 году, через 12 лет после первого управляемого полёта на самолёте с электроприводом. Белый след - это конденсат отработанного топлива. Оно в виде горячего газа и водяного пара сталкивается с холодной средой.

"Если у нас самолёт летит на высоте больше 7 тысяч метров, то в значимости от влажности воздуха и давления разной интенсивности будет этот след. Если у нас воздух довольно влажный, то этот след будет более ярким и продолжительным. Чем выше самолет летит, тем больше этого водяного пара конденсируется", - пояснил33 Михаил Тяглик, кандидат технических наук, доцент кафедры "Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов" МАИ.

А потому лишь 18% всех самолетов оставляют за собой хорошо видимый след. Воздушные трассы как правило проходят вдоль параллелей и меридианов – отсюда клетчатая структура. Следы долго не исчезают, часто имеют правильную геометрическую форму решетки, но куда важнее то, что происходит затем.

"Это похоже на непрерывную ингаляцию, когда вы постоянно вдыхаете пар. Примечательно, что много людей заболели. Першение в горле, ринит, фарингит, спазм бронхов и приступы астмы. Как у взрослых, так и у детей. Я сам давно не болел, а тут провалялся в постели целых 10 дней", - рассказал Леонардо Гонсалес, врач.

Листья на деревьях и трава желтеют. Домашний скот и дикие животные мрут. Люди болеют. Ведь концентрация солей бария и алюминия, тория и карбида кремния в пробах зашкаливает. Отсюда рост кожных, но главное онкологических заболеваний, особенно среди детей и пожилых людей.

Согласно теории заговора, распыляемые вещества как минимум призваны подавить волю и сделать людей более управляемым. А еще лучше сократить население планеты, которая, как считают глобалисты, перенаселена. Верит в химтрейлы, согласно соцопросам, практически каждый пятый житель США, включая, по-видимому, и президента. Разговаривая с губернаторами о проблеме аутизма, Трамп отметил пугающую закономерность.

"15 лет назад его частота была один случай на 20 000 человек. Теперь у нас один из каждых 34 детей – аутист. Мы сделали что-то не так. Возможно, мы что-то распыляем в воздухе", - сказал он.

Быть может, детей стали тщательней обследовать, изменилась методика постановки диагноза или всё же американскому гаранту подложили нужную папочку. Во всяком случае, его осведомленность уж точно не вызывает сомнений. Министр здравоохранения Кеннеди уже пообещал положить конец химтрейлам. Подчиненные тут же взяли под козырёк. Дела государственные даже в отпуске не отпускают.

Хотя еще совсем недавно сама идея существования химтрейлов считалась маргинальной. Мол, это очередные антиваксеры в шапочках из фольги разгоняют страшные теории заговора мирового правительства, которые журналисты разбивали в пух и прах.

Фейковыми оказались и пилоты, которых якобы уволили за отказ распылять неизвестные токсины. Которые были надежно спрятаны там, куда уж точно никто не доберется – в туалетах самолётов. Установки для растрескивания реагентов по этой теории заряжали через ассенизаторские машины.

За региональными парламентскими слушаниями в Нью-Гемпшире следили как за увлекательным фрик-шоу. Периодически покручивая у виска пальцем. А ведь депутаты, как и Трамп, просто хотели разобраться.

Принятый еще в 2001 году, акт H.R. 2977 содержит классификацию систем вооружений. Химтрейлы в документе отнесены к "экзотическим" видам оружия. Которое, впрочем, использовали с середины 20 века.

Вьетнам, Камбоджа, Лаос - США сбросили на Юго-Восточную Азию 52 миллиона тонн "Агента Оранж" - смеси дефолиантов и гербицидов. Она должна была уничтожить леса, где прятались солдаты противника. И погубить посевы. Долгосрочные последствия тогда мало кого интересовали.

Пострадали, кстати, и американские солдаты, затем отсудившие у государства внушительные компенсации. Помимо "Агента Оранж", США использовали и оружие климатическое. В рамках операции "Папай" при помощи самолётов вызывались обильные осадки.

"Никакой здесь теории заговора, никакого, как бы сказать, обмана пользователей. Такая технология есть, и она присутствует. Реагенты, которые используют для отражения тех же солнечных лучей, активной радиации с нами никто не согласовывает. Норм, ГОСТов и технических условий на их производство нет. А уж рассматривать во втором поколении на репродуктивной деятельности беременной женщины, попавшей под такие осадки, никто не будет. Я вас уверяю, даже на крысах такие эксперименты не проводились", - рассказал Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Зато проводились они на людях. Британская "Гардиан" пишет о том, что доблестные офицеры её величества с 1947 по 1979 год моделировали сценарий, при котором коварные русские направили на Лондон облако с опасными патогенами. Спецслужбы Королевства специально заражали ничего не ведающих британцев чем-то похожим. И следили за их иммунной реакцией.

И сегодня Европа вновь становится испытательным полигоном. Ветряки, которые губят многих животных и насекомых, включая пчёл. Продвигаемая тенденция отказа от мяса. Хотя человеку - хищнику от природы - для нормального развития просто необходим животный белок. Источником которого призывают сделать, например, мучных червей. Наконец, те самые следы от самолетов, которые никуда не исчезают на протяжении многих часов.

И даже если это очередная страшилка и теория заговора, в одном сомневаться не приходится - европейские власти легко препарируют своих граждан как лабораторных мышей. Райский сад уже давно порос бурьяном. Став лабораторией для чудовищных экспериментов, причём, по всей видимости, не только социальных.