Сергей Собянин открыл Кубок мира по регби-7

Столичный спорткомплекс "Лужники" в эти дни сияет новеньким газоном. Натуральное покрытие положили специально к началу кубка мира по регби-7. Соревнования в этом виде спорта такого уровня в Москве проходят впервые. Национальные команды и болельщиков поприветствовал на открытии Сергей Собянин.

Лучшие национальные сборные приехали в столицу, чтобы побороться за Кубок мира по регби-7. 40 мужских и женских команд - звезды этого вида спорта, которых в России раньше можно было увидеть только по ТВ, собрались на главной арене страны.

Сергей Собянин, врио мэра Москвы:

- В России с этим увлекательным видом спорта познакомились больше ста лет назад. Только в Москве этим видом спорта занимаются больше 25 тысяч человек, строятся регбийные стадионы.

Посмотреть на быструю, динамичную игру "настоящих джентльменов" приехали болельщики со всех континентов. Иностранных кричалок на трибунах было слышно не меньше, чем отечественных. Может быть, поэтому первую игру со сборной ЮАР Российские спортсмены проиграли, уступив со счетом 0:31. Как считают эксперты, отыграться у русских регбистов еще будут шансы. Впереди матчи с командами Японии и Шотландии. Организаторы уверены в победе не сегодня, так завтра. Для этого делают все необходимое.

Алексей Воробьев, глава Москомспорта:

- Скоро мы открываем регбийную школу в Зеленограде. Префект Зеленограда - сам фанат регби и вообще, когда ты приезжаешь туда, ощущаешь, что попадаешь в регбийную семью.

Евгений Зуев, корреспондент:

- На главном стадионе страны специально к Кубку мира по регби положили натуральное покрытие, которое отвечает самым высоким требованиям. Уже через месяц на новое поле и беговые дорожки "Лужников" выйдут спортсмены со всех континентов на Чемпионате мира по легкой атлетике.

Евгений Зуев, Дмитрий Шаракин, Константин Степанов-Молотов, "ТВ Центр".