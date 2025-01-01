Генсек НАТО отказался следить за прекращением огня на Украине

Североатлантический альянс вряд ли будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае объявления перемирия, хотя не исключено, что блок "будет советовать, как лучше всего это сделать". Такое заявление сделал в пятницу, 14 марта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политик заявил, что оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году "с осторожным оптимизмом", а возможно, это случится "даже раньше". Он также отметил, что "сейчас мы еще не на этой стадии, мы должны продолжать оказывать давление на русских, чтобы убедиться, что они согласятся на мирную сделку".

По мнению Рютте, "в долгосрочной перспективе <…> Россия никуда не денется", а потому можно говорить о том, что в будущем Европа "шаг за шагом", как и Соединенные Штаты, восстановят отношения с Москвой.

Тем не менее, "мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас", цитирует заявление генсека Североатлантического альянса РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в случае согласия российских властей на прекращение огня предстоит определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах. Технически же следить за соблюдением перемирия, по словам политика, можно при помощи спутников.

Однако белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у Соединенных Штатов до сих пор нет никакого конкретного плана мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пока "идет зондаж — там, там".