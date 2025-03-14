Политик Филиппо: угрозу для Франции представляет Макрон, а не Россия

Российской угрозы во Франции нет. Так на громкое заявление президента Эммануэля Макрона ответил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, опасность для страны представляет президент Макрон, а не Москва. "Есть угроза макронизма и угроза европеизма", — заявил политик на своей странице в соцсети Х.

Эммануэль Макрон 5 марта публично заявил, что Россия якобы стала угрозой не только для Франции, но и для всей Европы. Французский лидер призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. Кремль тут же отреагировал на эти слова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона, пишет РИА Новости.