"Королева марафонов" и "матерь бложья": в России серьезно взялись за инфобизнес

В понедельник Чертановский суд Москвы отправил Александру Митрошину, также известную как "матерь бложья", под домашний арест. Ее обвиняют в отмывании доходов в особо крупном размере - на 127 миллионов рублей. Схема ухода, как полагают следователи, в точности повторяет финансовые "манёвры" другой блогерши - Лерчек, обвиняемой в налоговой афере на 130 миллионов. На чем зарабатывала миллиарды Александра Митрошина и почему она и ей подобные так популярны?

Очередной залихватский пост с соцсети от Александры Митрошиной одновременно - и как определение собственного стиля жизни, и руководство к действию для других. Записывая его перед вылетом из Арабских Эмиратов в Сочи, она еще не подозревала, что на родине на этот раз ее встретят не толпы поклонников, а суровые мужчины в форме. И дальше события уже развивались по другому непривычному для нее сценарию. Задержание, еще одни перелет - в Москву, допрос, суд.

В зале суда Митрошина вела себя куда скромнее, чем раньше. На лице - лишь отрешенная улыбка. Видимо, решила до конца соответствовать придуманному образу, ведь называла-то себя ни много ни мало "матерь бложья". Начинала с фитнес-тренингов, но настоящий успех в инфобизнесе обрела, продавая курсы по раскрутке интернет-страниц. Преподавая азы успеха другим, с удовольствием демонстрировала свой собственный - дорогие курорты, роскошные автомобили и наряды. Все это было доступно индивидуальному предпринимателю, каковым Митрошина являлась официально, получая при этом доход, намного превышающий допустимые в этом случае 200 миллионов рублей. А значит упрощенный порядок налогообложения тут не применим.

Ранее полученные сверхдоходы Митрошина легализовывала через покупку элитной недвижимости в столице. Поэтому расследование продолжается. Суд лишь учел доводы защиты и в качестве меры пресечения избрал не содержание под стражей, а домашний арест.

Вот так, не напрягаясь, простой бухгалтер из Ярославля Елена Блиновская зарабатывала сотни миллионов рублей в год. Налоги само собой тоже платила как заблагорассудится. Начинала еще в 2015-м, отправляя подругам ролики, которые быстро стали популярны в сети. А затем начался "Марафон желаний", продлившийся восемь лет. После первой бесплатной недели курса участникам уже нужно было платить. И пока они отдавали последние деньги и брали кредиты - ведь успех совсем рядом, "королева марафонов" - как же без громкого имени - праздновала дни рождения за баснословные деньги и вообще вела роскошный образ жизни.

Дальше - больше. Вершиной стали "целебные" аудиозаписи, которые, как утверждала Блиновская, позволяют забеременеть даже бесплодным. Ничего не напоминает? Вот только те сеансы целителей в начале 90-х были по крайней мере бесплатными для телезрителей. Блиновская же в итоге стала одним из первых представителем инфобизнеса, кто получил реальный срок. 3 марта суд приговорил ее к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Налоги она, кстати, тоже не платила, вот только срок давности прошел. Эксперты же полагают, что по Блиновской и ей подобный давно плачут и другие статьи уголовного кодекса.

"Конечно, это инфомошенничество и создание тоталитарной деструктивной секты. Вот по которой сейчас, кстати, Алена Полынь сидит в следственном изоляторе. Это только вот такие крупные преступления. Там, конечно, и по мелочи тоже много. Чтобы вы понимали масштаб проблем - в России орудуют 150 тысяч инфомошенников", - рассказал Андрей Ковалев, предприниматель, общественный деятель.

Валерия Чекалина, она же Лерчек, и ее бывший муж Артем с октября прошлого года находятся под домашним арестом. Впервые тогда еще супруги, а по совместительству инфоблогеры и мотивационные тренеры, попали в поле зрения правоохранителей еще в 23-м за неуплату 300 миллионов рублей налогов. Схема была уже знакомой - дробление бизнеса на мелкие компании для упрощенного налогообложения. Долг они тогда, правда, погасили и дело было закрыто. А затем успели развестись и снова оказались в суде - на этот раз по обвинению в незаконном выводе денежных средств за рубеж.

"Из той динамики, которая происходит по преследуемым представителям инфобизнеса - наверное, так можно сказать, что по запросу общества государство в лице силовых структур пытается навести порядок и выработать требования, в том числе по качеству их работы. Сейчас можно говорить - и это очевидно, что за инфобизнес совершенно четко взялись и пока требования в основном вокруг неуплаты налогов и вокруг дробления. Пока ни одного осужденного представителя инфобизнеса по статье "Мошенничество" нет. Я думаю, это будет после того, когда государство все-таки определит границы дозволенного", - рассуждает Александр Хуруджи, правозащитник.

Сделать это, убеждены эксперты, момент совершенно очевидно назрел. Потому что иначе как вседозволенностью то, что происходит сейчас в инфобизнесе, назвать нельзя. Всевозможные бизнес, фитнес и прочие тренеры, тарологи, нумерологи, психологи морочат головы миллионам россиян, не забывая при этом получить с них огромный доход в свой и без того уже распухший карман. И самое обидное, что люди продолжают им верить, несмотря на то, что о махинациях инфомошенников говорят уже не первый день, и дел Лерчек, Блиновской и им подобных становится все больше. В четверг стало известно, что налоговая служба заблокировала все счета на этот раз "принцессы марафонов" Надежды Артамоновой, известной в сети как Надин Серовски. Бухгалтерская отчетность ее ИП также пока остается тайной для налоговиков, но теперь, судя по всему, ненадолго.

Казалось бы, жертвами обмана инфомошенников чаще всего могут стать молодые люди, ищущие успеха. Но среди пострадавшим немало и вполне успешных, умудренных опытом граждан. И попасть в ловушку рискует каждый. Психолог Людмила Крякина испытала это на себе.

"Как в любом маркетинге, есть какие-то крючочки, которые цепляют человека. В первую очередь, это деньги, отношения, это здоровье и профессиональный рост. Если посмотреть соцсети, то они просто пестрят рекламой подобных предложений. Сама я недавно косвенно, можно сказать, соприкоснулась с этим. Потому что взяла одну бесплатную консультацию и после этого мне предложили продолжать работу", - рассказала она.

И, конечно, уже не бесплатно, но, как уверяли, быстро и качественно. К счастью, Людмила скоро выяснила - доверять этим людям нельзя. И теперь всем советует в высшей степени критически относиться к громкой и красочной рекламе, обещающей сделать человека стройным, сильным, богатым и очень счастливым. Стремиться к этому, конечно, можно и нужно. Вопрос, каким путем и какой ценой. Но пока есть те, кто верит в чудо, будут и те, готов предложить его видимость - королевы и принцессы марафонов, "бложьи матери" и им подобные. Инфобизнесмены пока, видимо, считают, что создали некое свое государство со своими законами. Но рано или поздно им придется следовать законам государства, в котором они живут.