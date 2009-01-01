В Грузии на неделе вынесен ещё один приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Приговор по так называемому делу о пиджаках - о нецелевом расходовании миллионов бюджетных средств. Причём, миллионов в долларах, а средства расходовали на личные нужды Саакашвили. В том числе на ботокс, эпиляцию и картину, написанную грудью. В общем ещё девять лет к уже имеющимся шести годам, а на подходе ещё и возможное возбуждении дела о государственной измене.

Самого скандального президента Грузии, да и не только, приговорили к девяти годам за то, что в период с 2009 по 2012-й год он потратил из государственной казны 3 миллиона 200 тысяч долларов. Вроде бы сумма не сенсационная, но если учесть, что в то время крохотная Грузия с населением чуть больше трёх миллионов человек с трудом выживала – и на 1 декабря 2009 года долг страны перед Международным валютным фондом составлял почти 810 миллионов долларов, то сразу становится понятно, что Саакашвили должен был экономить каждый доллар, а не тратить миллионы на ублажение себя любимого и своих дорогих гостей– причём, не только политиков.

Саакашвили любил с размахом принимать и мировых звёзд, например, в его объятиях была Шэрон Стоун, а Дональда Трампа – тогда ещё просто строителя-миллиардера - Мишико пытался раскрутить на инвестиции. В общем, оглашая приговор, судья большую часть времени потратил на перечисление расходов Саакашвили, среди которых, например, и аренда домов, квартир, яхт, автомобилей, вертолётов, самолётов, и приобретение дизайнерских костюмов, роскошных часов, и оплата обучения сына.

"В первую очередь, надо сказать об аморальной стороне этих трат. Потому что, учитывая, что в 2008 году Грузия была в войне, и когда ты во время войны вызываешь себе массажиста с покусыванием – прямо так и называется этот массаж – вот это аморально!" – говорит Лали Морошкина, политолог (Грузия).

Американская массажистка немецкого происхождения Дороти Штерн, которая обсуживает исключительно мировую элиту, встречалась с Саакашвили и в Германии, и в Грузии. Как призналась Дороти в своём блоге, Мишико всегда был так напряжён, что расслабить его могли только укусы в стиле питбуля, и вместо стандартных 30 минут он всегда продлевать сеанс ещё на час. И за эти неоднозначные процедуры президента заплатил из казны 50 тысяч долларов.

Была в жизни Николозовича и ещё одна дорогая неординарная женщина – британская художница Мередит Остром, она покорила горячее сердце Саакашвили своим экстравагантным стилем рисования – обнажённым телом. И хотя процесс рисования Мередит выглядит куда интересней, чем результат, Мишико посчитал, что за такую работу вполне можно заплатить почти 10 тысяч долларов из госбюджета, естественно.

Оттуда же он брал деньги и на омолаживающие процедуры. Например, в Нью-Йорке за инъекции ботокса, чтобы не морщиться, он заплатил чуть больше 11 тысяч долларов, а за лечебное голодание в Австрии больше 15 тысяч долларов. Кстати, за решёткой Саакашвили нашёл бесплатный способ похудеть аж на 30 килограммов – он устроил смертельную голодовку, а потом то ли жаловался, то ли хвастался своим преображением. Ещё за решёткой Мишико безуспешно пытался изображать страдания от отравления, прогрессирующую деменцию и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Правда, в этот спектакль верили только западные журналисты.

В 2022 году, добившись перевода из тюрьмы в тбилисскую клинику "Вивамед", Саакашвили вдруг внезапно излечился от всех болезней, то ли проживание в двухместном номере помогло, то ли усиленный рацион питания, включающий в себя мёд, натуральные соки и фруктовое пюре. А ещё у Саакашвили есть доступ к интернету, и он регулярно даёт интервью в прямом эфире. В общем, похоже, Мишико передумал умирать ради того, чтобы доказать, что он не вор.

"Все три года Саакашвили находится в шикарной люкс-двухкомнатной квартире, потому что это уже даже не медицинское учреждение. Он просто обосновался там. Он прекрасно себя чувствует. Кстати, народ требует, чтобы его перевели в нормальную тюрьму, где он начнёт реально себя чувствовать заключённым. А не просто там вальяжно ходить по комнатам, размножаться, плодиться. Призывать к себе и депутатов, и женщин, и так далее", - говорит Лали Морошкина.

На сегодняшний день главной зазнобой в гареме Саакашвили считается народный депутат Украины Елизавета Ясько, в 2023 году она родила ему дочь – и это четвертый ребёнок, ещё одну дочку Саакашвили родила певица Софо Нижарадзе. А двое взрослых сыновей от официальной супруги – кстати, Сандра Рулофс однажды призналась, что о романах своего мужа узнаёт, как и все остальные – через его социальные сети.

К украинцам Саакашвили вообще всегда испытывал особую любовь. Он даже на заседания суда приходит с украинским флагом, пытается сделать вид, что плохо понимает грузинский язык и упорно называет себя украинцем.

Впрочем, хотя Саакашвили и считает себя украинцем, но закрепиться на Украине у него не получилось, хотя его однокашник – на тот момент президент Украины Пётр Порошенко* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) – активно протаскивал Мишика во власть. С 2013-го по 2016-й бывший грузинский президент, уже находясь под следствием, успел посидеть в кресле губернатора Одесской области и советника президента. И везде безуспешно.

Валить из Украины Саакашвили пришлось в прямо смысле слова по крышам. Развязка случилась в ресторане - в прямом смысле слова – поймав Саакашвили за волосы, силовики выкинули реформатора из Украины – в Польшу. Ну а приютили Мишико только в Нидерландах, откуда родом его жена – там горе-политику вручили документ, удостоверяющий, что бывший грузинский президент человек мира – вернее, человек без гражданства.

Вернуться на Украину Саакашвили смог только, когда президентом стал Зеленский. Он вернул ему гражданство, потому что надеялся, что благодаря связям в большой политике Мишико в прямом смысле словам принесёт в страну большие деньги.

До чего довели Украину потрясающе неопытный Зеленский и потрясающе опытный Саакашвили, можно наблюдать прямо сейчас. Ну и больших друзей Мишико растерял. Отработанные проект больше никому не нужен.

"Запад разочаровался в Грузии. Они прекрасно понимают, что мы не пошли по тому пути, чтобы пойти на всё, лишь бы Саакашвили и такие, как он, выжили. То есть они не смогли из нас сделать Украину", - отметила Лали Морошкина.

Так что все рассекреченные документы о тратах и прочих преступлениях, которые сам же Саакашвили и засекретил, теперь в работе суда. И в эти дела даже Евросоюз не пытается встревать.

По прогнозам экспертов, 57-летнему Михаилу Саакашвили грозит пожизненный срок. Так что у него будет достаточно времени, чтобы, например, написать мемуары о своей роскошной жизни и цене, которую ему пришлось за неё заплатить.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму