Большая часть жителей Сумской области Украины не подчинилась приказу об эвакуации. Люди отказались покидать свои дома, так как ждут русских, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По данным Рогова, жители подписывают заявки на отказ от эвакуации в ожидании прихода частей ВС России. Тем временем ВСУ отступают из Курской области и готовятся к обороне в Сумской области. Рогов отметил: командование противника прекрасно понимает, что долго сдерживать российские войска на границах области не в состоянии, передает РИА Новости.

Также эксперт сообщил, что российские подразделения продвинулись вперед на ореховском направлении в Запорожской области. Они прошли в сторону населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки с юга и освободили порядка 8 квадратных километров территории региона.