Прежний президент США Джо Байден втянул страну в бардак в отношениях с Россией, как и во всем остальном. Такое заявление сделал в пятницу, 14 марта, нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Как написал Трамп в социальных сетях, в разрушении отношений с Россией виноват "продажный" Байден, однако "я нас вытащу". Если не удастся достичь мирного соглашения и договориться о прекращении огня, в дополнение к уже погибшим "миллионам людей" будет еще много жертв, предупредил политик.

Трамп вновь повторил свой не раз озвученный тезис о том, что этого бы изначально не произошло, останься он в Овальном кабинете — равно как и войны на Ближнем Востоке, и позорного вывода американских войск из Афганистана, и мало-мальски заметной инфляции.

Ранее в Кремле подтвердили, что 13 марта президент России Владимир Путин принял специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, передав через него информацию для своего американского коллеги по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Однако белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что у Соединенных Штатов до сих пор нет никакого конкретного плана мирного урегулирования — со стороны Вашингтона пока "идет зондаж — там, там".