Дочери отказались идти по стопам певицы МакSим

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) много работает: она записывает новые песни, гастролирует. Когда у нее выдается свободное время, артистка старается проводить его с близкими. В дочерях Александре и Марии певица души не чает. По словам Марины, именно общение с близкими и занятия спортом лучше всего помогают ей отдохнуть и набраться энергии.

"Вечерами у нас есть особенная семейная традиция – мы любим устраивать небольшие представления друг для друга. Старшая дочь Саша играет на гитаре, а младшая Маша увлекается танцами, занимается гимнастикой и фортепиано", - рассказала певица.

А еще она обожает встречаться с друзьями и проводить время на природе. Так, в начале года Марина вместе с младшей дочкой отдохнула на Маврикии. Там она исполнила мечту - поплавала с китами. Впрочем, артистка не скрывает, что у нее весьма приземленные желания, которые больше похожи на цели. Например, она ждет, что ее старшая наследница успешно сдаст ОГЭ. При этом Марина признается, что вовсю сталкивается с подростковым кризисом, ведь ее дочке Саше 16 лет.

"Мы много разговариваем, и каждый раз, общаясь с ней, я поражаюсь глубине ее внутреннего мира и насколько она интересная, необычная девочка... С Сашей я стараюсь говорить на одном языке, чувствовать, понимать, быть рядом", - отметила Марина.

Певица действительно старается быть включенной матерью, несмотря на большую занятость. Так, она поведала, что Саша пребывает в состоянии выбора будущей профессии, знает, что хочет поступить на экологический факультет. А младшая Маша совсем недавно мечтала быть директором шлагбаумной установки, а сейчас хочет построить большой приют для бездомных животных. Пока ни одна не желает идти по стопам матери. В любом случае, уверяет Марина, она поддержит любое их решение, передает "КП-Екатеринбург".