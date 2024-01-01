Путин запретил гражданам стран Запада регистрировать недвижимость в Донбассе

Граждане недружественных стран не смогут регистрировать недвижимость в Донбассе и Новороссии без специального разрешения. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

В документе уточняется, что государственная регистрация прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество запрещена до 1 января 2028 года. Он касается недвижимости на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Указ дополняет нормы, установленные в декабре 2024 года. До 2026 года в Донбассе и Новороссии без спецразрешения уже запрещена регистрация юридических лиц, связанных с иностранцами из недружественных стран. Исключение предоставляется действующим и бывшим военнослужащим ВС России, а также членам их семей.