Друг Тиммы обратился к Седоковой: "О чем вы говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35?"

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря. Тело спортсмена нашли в одном из московских хостелов. На телефоне баскетболиста была заставка с сообщением "Позвоните Анне" и номер телефона Седоковой. Оказалось, что певица — последний человек, с кем перед смертью общался Янис.

До сих пор не известно, зачем Тимма за час до кончины звонил своей бывшей жене. Анна Седокова не отвечает на вопросы о Янисе. После трагедии артистка попала в клинику с нервным срывом. Только в феврале она смогла вернуться на сцену. Анна говорит, что уже давно ее жизнь превратилась в ад, и все из-за Тиммы.

Однако семья и друзья покойного баскетболиста считают, что это Седокова мотала нервы Янису. Родные спортсмена публично обращаются к артистке, ведь она не отвечает на личные сообщения и звонки.

После того, как Анна сообщила, что написала песню о пережитых из-за смерти бывшего мужа страданиях, друг спортсмена Гатис Лининьш взорвался гневной тирадой.

"Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно было больно… Интересно, что же мы услышим в этой новой песне? Наверное, Анна наконец выразит хоть малейшее сочувствие родителям Яниса? Или ответит наконец на столь мучительные для близких Яниса вопросы: о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35?" — написал мужчина на своей странице в соцсети.

Гатиса волнуют и другие вопросы, например, почему Седокова не отдает ни один из телефонов Тиммы ни родителям ни полиции? Более того, артистка почему-то до сих пор не отдала семье ничего из личных вещей Яниса.

"Почему задерживала подписание документов, чтобы Янис смог вернуться домой? Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса", — возмутился Лининьш.

Гатис предположил, что у певицы может быть корыстный интерес. Он заявил, что Седокова игнорирует подписание документов о разводе, которые необходимы для Евросоюза и Америки. Развод певицы и баскетболиста был оформлен лишь в России, в других странах они не успели закончить бумажные вопросы.

"Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство. Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев", — заявил Лининьш.