Мишустин провел встречу с главой "Объединенной авиастроительной корпорации"

Отечественная линейка гражданских самолётов сейчас находится на финальной стадии создания. Об этом сегодня премьеру Михаилу Мишустину доложил генеральный директор "Объединённой авиастроительной корпорации" Вадим Бадехой.

Россия на данный момент - единственная страна в мире, которая полностью из своих материалов, элементов и технологий разрабатывает и производит самолёты. В приоритете – безопасность и надёжность лайнеров. Так, "Сухой Суперджет" сейчас проходит лётную часть сертификационных испытаний. Полностью изготовлен и собран первый опытный образец самолёта МС-21.

Ещё один лайнер Ил-114 уже прошёл 20% сертификационных полётов. А объёмы производства Ту-214 будут кратно увеличены. Финансирование поступило. В планах корпорации к 2030 году увеличить производительность на 30 процентов. В том числе за счёт оснащения предприятий новейшей российской техникой. А в Москве уже в этом году в "Руднево" откроется новый комплекс механообработки.

"Вы реализуете инновационные проекты, сложные. Вы говорили об импортозамещении в "железе". Надо отдельно сказать, конечно, о двигателях. Вы прекрасно знаете ситуацию. Мы ждём, когда все соответствующие испытания будут закончены. Знаю, что в первую очередь конструкторы ОДК, ОАК думают о безопасности. И это очень важно – именно так подходить к запуску линейки современных двигателей", - отметил Мишустин.