НАТО окончательно отказала Украине в приеме в альянс

Президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Тема приема в НАТО Киева больше не стоит на повестке дня, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomebrg TV.

Генсек альянса подтвердил журналистам, что прием Украины в НАТО не обсуждается. Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны.

Уолтц также подчеркнул, что сейчас нет окончательного варианта соглашения, стороны рассматривают самые разные проекты. В то же время, подчеркнул советник Трампа, возможность вхождения Украины в НАТО на переговорах исключается.