Трамп заявил, что провел "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома просил президента России пощадить полностью окруженные в Курской области силы ВСУ.

"Вчера у нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться", - заявил Трамп.

По его словам, прямо сейчас тысячи украинских солдат полностью окружены российскими военными, они находятся в очень плохом положении. "Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это была бы ужасная резня, какой не видели со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Господь", - отметил Трамп.