Поведение Владимира Зеленского после заявления президента России Владимира Путина о перемирии можно расценить как истерику. Об этом на своей странице в соцсети написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, Зеленский очень раздражен тем, что Москва согласилась на прекращение огня. "Сегодня вечером в Киеве буйство", — отметил французский политик.

Накануне Владимир Путин сообщил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Но, российский лидер отметил, что есть нюансы, которые нужно будет обсудить.

Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России. Глава киевского режима обвинил Москву в манипуляциях и затягивании вопроса, и призвал США давить на Россию санкциями.