МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram с заголовками об окончании СВО

Мошенники рассылают в мессенджере Telegram фишинговые ссылки. Применяются громкие заголовки о завершении специальной военной операции на Украине. Цель злоумышленников - похищение денег, сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова. Заголовки апеллируют к страху, удивлению и любопытству, часто используется недосказанность и создание эффекта срочности.

В МВД предложили гражданам проверять источники информации, прежде чем тратить время и деньги на очередную "сенсацию". Часто за кричащим заголовком скрывается лишь шум и попытка похитить деньги, приводит сообщение МВД ТАСС.