Сильный ветер обрушился на Москву

Сильный ветер обрушился на столицу, порывы достигают 22 метров в секунду. В некоторых районах повалило деревья.

Последствия удара стихии устраняют коммунальщики. Где-то стволы и ветки перегородили улицы и дворы - их распиливают и оперативно вывозят.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Из-за непогоды в городе были закрыты парки, фестивальные площадки, а также некоторые аттракционы на ВДНХ.

МЧС просит людей быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.