Минюст признал иноагентами писательницу Боссарт и политолога Обухова

Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр включили писательницу Аллу Боссарт. Также в перечень попали политолог Герман Обухов и журналист Андрей Аксенов.

Как сказано в сообщении на сайте ведомства, Аксенов принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, журналист распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступал против специальной военной операции на Украине.

По данным Минюста, Боссарт и Обухов также распространяли материалы иностранных агентов. Они публиковали сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России, а также лажную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации. Обухов, проживающий за пределами России, кроме того, является руководителем иностранного фонда.