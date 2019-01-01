Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Исполнительницу хита "Герой не моего романа" сгубила запущенная форма подагры. Врач Ирина Ярцева рассказала, могло ли это заболевание передаться дочери артистки Вере Алдониной.

Доктор сразу заверил, что переживать за наследницу Началовой не стоит, подагра — негенетическая болезнь. Она возникает из-за образа жизни, а вот склонность к определенным привычкам зачастую бывает семейной.

"У Юлии Началовой была удивительная форма подагры: ранняя и злокачественная, у нее были деформированы суставы рук", — отметила Ярцева.

По словам врача, на сегодняшних день подагра поддается лечению, хоть и не проходит полностью, но если пациенты принимают препараты и соблюдают диету, достигается хорошая ремиссия, подагра перестала быть таким инвалидизирующим заболеванием.

Напомним, Началовой было 38 лет. Официальной причиной смерти певицы стала остановка сердца после сепсиса. К этому привела тяжелая операция на ноге, также известно, что певица страдала от подагры, пишет NEWS.Ru.