В США признали точный расчет во всех ходах Путина

Президент России никогда не ведет себя импульсивно. Все его ходы обдуманы, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

В конфликте на Украине российский лидер может пойти на какой угодно шаг, убежден американский эксперт. Макгрегор подчеркнул в соцсети X, что этот факт надо учитывать на любых переговорах.

Днем ранее Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, что в целом поддерживает идею прекращения огня на Украине, выдвинутую США. Однако есть нюансы, которые важно предусмотреть.