Пашинян подтвердил Путину, что примет участие в торжествах 9 мая в Москве

Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном развитие российско-армянских связей.

Пашинян подтвердил, что примет участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Он также сообщил российскому президенту о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот документ.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Закавказском регионе. А Ереван и Баку всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие Москвы в достижении этих целей.