75-летний Юрий Куклачев снова женился

Народный артист России Юрий Куклачев в 75 лет снова женился. На своей же жене Елене. Так знаменитый дрессировщик и его супруга отметили 55-летие совместной жизни.

Супруги Куклачевы посетили Казань, где и расписались еще раз. Как признался Юрий Дмитриевич, они с женой отмечают день свадьбы по-московски, по-крымски, а теперь будут еще и по-татарски.

"Мы любим друг друга так же, как 55 лет назад", — признался 75-летний артист.

В 2020 году, у Куклачевых была "золотая свадьба", тогда артисту и пришла в голову идея отправиться в путешествия и там еще раз скрепить брак красивой церемонией. На 50-летие совместной жизни Куклачевы устроили символическое бракосочетание в Ялте.

Юрий Куклачев встретился со своей возлюбленной Еленой Гуриной в 1970 году, тогда он был студентом циркового училища. Вскоре они поженились и Елена стала ассистировать мужу на выступлениях. У супругов трое детей и шестеро внуков, пишет "АиФ".