Генштаб ВСУ отрицает факт окружения войск под Курском

Сообщения об окружении украинских войск в Курской области не соответствуют действительности. Такое сообщение появилось в Telegram-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там опровергли слова президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский лидер ранее предоставил украинским военнослужащим, попавшим в окружение в Курской области, возможность сдаться в плен. Трамп позже обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ.

В Генштабе ВСУ тем временем продолжают утверждать, что военные подразделения Украины просто перегруппировались. Якобы, украинские военные отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.