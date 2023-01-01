Лукашенко о Зеленском: "Был как сын, а стал гнидой"

Александр Лукашенко ответил на вопрос, почему он по-разному называет Владимира Зеленского. Президент Беларуси рассказал, что "Володя" был ему как сын. Но в итоге поступил как гнида, заявил белорусский лидер в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее Лукашенко не раз называл Зеленского Володей. Белорусский лидер поддерживал контакты с Киевом. Однако отношение президента окончательно изменилось в конце февраля 2023 года.

В те дни произошла диверсия против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. Белорусский лидер, комментируя инцидент, подчеркнул, что такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Тогда президент Беларуси впервые заявил: "Зеленский - просто гнида".