Неожиданный поворот в деле ДТП с Буйновым: пострадавшая уселась на проезжей части и качала права

Александр Буйнов пришел на ток-шоу и раскрыл все детали скандального ДТП. Инцидент произошел в подмосковной Апрелевке в конце февраля.

Lexus, за рулем которого находился артист, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 61-летнюю воспитательницу детсада Аллу Смирнову. Женщина получила травму ноги, она до сих пор находится в больнице.

Пострадавшая и ее сын заявили, что Буйнов не пытался помочь, а просто сидел в машине. Якобы певец даже не подошел к женщине, которую сбил.

Спустя чуть больше двух недель Александр Буйнов показал, как все было на самом деле. Артист предоставил запись с видеорегистратора. На кадрах видно, что скорость автомобиля певца в момент столкновения составляла всего около 20 км/ч. Женщина была одета в темную куртку, и в условиях недостаточной видимости ее рассмотреть было проблематично. Более того, Буйнов сразу после ДТП вышел из автомобиля и бросился к пострадавшей, но женщина сама отказалась от помощи. Смирнова просто сидела на проезжей части и не давала увести себя на тротуар.

"На кадрах с моего регистратора видно, что женщина присела и оставалась в этом положении, не падала на землю. Я открыл дверь, вышел и подошел к ней. Это ответ тем, кто писал, что я убежал, струсил... Мне обидно было слышать от мужиков такое. На записи видно, что я подошел со словами: "Ой, мамочка"... На это она ответила: "Какая я тебе мамочка? Вызывайте полицию и "скорую", я знаю закон", — рассказал исполнитель хита "Падают листья".

Буйнов не отрицает свою вину и готов понести ответственность за случившееся. В свою очередь сын пострадавшей, Алексей Князев, заявил о намерении решить вопрос в правовом порядке. По словам мужчины, он беспокоится, что полученная его мамой травма может иметь долгосрочные последствия.