В курском приграничье идёт тотальная зачистка Армия России планомерно выбивает националистов. Подразделения ВСУ в спешке бросают вооружение. В каждом посёлке остаются целые арсеналы на любой калибр - от снайперских винтовок, до ракетных противотанковых установок.

Окопы, подвалы, блиндажи. Едва ли не из каждого закоулка, словно крыс из нор, российские штурмовики вытаскивают прячущихся от возмездия бандеровцев. ВСУ периодически ещё достают дронами и снарядами освобождённые поселки, поэтому военные и добровольцы спешат вывести людей из опасных районов.

Подробности - у Тимура Абдуллаева (смотрите видео).