Сбил вражеский беспилотник: подвиг сержанта Пережогина

Названы имена новых героев спецоперации. Гвардии лейтенант Сергей Колбеев получил от разведки координаты резервов противника, готового к контратаке. Точными ударами артиллерийская батарея под командованием Колбеева уничтожила большую часть живой силы и бронетехники ВСУ, неприятель был вынужден отступить.

Гвардии сержант Александр Пережогин, заметив приближение вражеского беспилотника, сбил его прицельным огнём из штатного оружия. Дрон упал и сдетонировал на безопасном расстоянии от наших позиций, сообщает "ТВ Центр".