Лукашенко рассказал про "окна" на белорусско-украинской границе

На белорусско-украинской границе есть "окна". Несмотря на то, что в целом граница максимально защищена, через эти окна идет сотрудничество, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: насколько ему известно, через границу не пройдет ни петух, ни курица. Там все заминировано и забаррикадировано, пояснил Лукашенко в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Президент Беларуси добавил, что благодаря окнам в этой баррикаде остается возможность сотрудничать с украинцами. В этом участвуют как белорусы, так и россияне. По данным Лукашенко, стороны обмениваются сотнями погибших и военнопленных.